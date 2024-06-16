Ученый показал карту радоноопасности в Красноярске

Корреспонденты NGS24.RU уже пытались разобраться, будет ли красноярское метро радиоактивным. Ученый с мировым именем Рэм Хлебопрос предупреждал о том, что метро сильно ухудшит радоновую обстановку в Красноярске.
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