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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фриц шестой раз победил соперника из топ-5 и впервые вышел в полуфинал «Большого шлема»

Фриц шестой раз победил соперника из топ-5 и впервые вышел в полуфинал «Большого шлема»

Тэйлор Фриц в четвертьфинале US Open победил четвертую ракетку мира Александра Зверева – 7:6(2), 3:6, 6:4, 7:6(3).

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