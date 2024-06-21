🍑 В Крыму идёт сбор персиков К сбору приступили на одном из предприятий Бахчисарайского района. Фруктом здесь занято 30 гектаров.
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🍑 В Крыму идёт сбор персиков К сбору приступили на одном из предприятий Бахчисарайского района. Фруктом здесь занято 30 гектаров.