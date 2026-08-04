Международные правозащитники наконец назвали вещи своими именами. Террористическая атака киевского режима на курортную Архипо-Осиповку, унёсшая жизни семерых мирных жителей, включая четверых детей, получила оценку в ООН — как «общая эскалация» конфликта.
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