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Реально Западу без разницы какой государственный строй в России: главное - истреблять население*

Реально Западу без разницы какой государственный строй в России: главное - истреблять население*

Классическая война. Поддержка Украины странами ЗападаПеревод ИА Красная Весна / 28 марта 2024Авторитетный американский журнал прямо называет участие Запада в конфликте на Украине иностранной интервенциейНе получилось тогда, получится сейчас.

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