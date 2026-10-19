Китай продолжает настаивать на своих предложениях для разрешения украинского кризиса. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что возможная встреча лидеров России, Китая и США может послать позитивные сигналы мировому сообществу для мирного урегулирования.