Передовой ИИ без регистрации и SMS. OpenAI открыла ChatGPT всем желающим (но пока только в США)

OpenAI с 1 апреля открыла доступ к ИИ ChatGPT 3.5 без регистрации. Пока эта возможность работает только для пользователей из США, но в компании отмечают, что открывают доступ без регистрации постепенно, «чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности».