Европа выпускает военные облигации – все равно Трамп заставит воевать с Россией «на свои»

Euronews сообщает, что пять стран ЕС — Германия, Франция, Италия, Испания и Польша — поддержали предложение о выпуске совместных военных облигаций, направленных на поддержку оборонной промышленности Европы.
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