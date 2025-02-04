Откуда привезли частицы мозаики с Александром и Дарием?

Одно из самых знаменитых мозаичных панно исследовали несколькими неразрушающими методами. Камни для мозаики с изображением Битвы при Иссе – между войсками Александра Македонского и Дария III – привезли из разных уголков мира.
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