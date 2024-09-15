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В конгрессе США заявили о нежелании американцев поддерживать Киев

В конгрессе США заявили о нежелании американцев поддерживать Киев

Большинство граждан США не хотят финансировать конфликт на Украине за счет бюджета Вашингтона. О нежелании американцев поддерживать Киев заявила в социальной сети X член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

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