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Юрий Шевчук впервые после инфаркта выступил на сцене

Юрий Шевчук впервые после инфаркта выступил на сцене

Лидер группы "ДДТ" поправил здоровье и отправился в турне по Европе.За два года с начала спецоперации России на Украине "ДДТ" практически не выступала в России, так как группа получила штраф за дискредитацию русской армии, который Юрию Шевчуку назначили в родной Уфе, а также в связи с инфарктом миокарда, перенесенном лидером рок-группы год назад.

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