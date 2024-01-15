Юрий Шевчук впервые после инфаркта выступил на сцене

Лидер группы "ДДТ" поправил здоровье и отправился в турне по Европе.За два года с начала спецоперации России на Украине "ДДТ" практически не выступала в России, так как группа получила штраф за дискредитацию русской армии, который Юрию Шевчуку назначили в родной Уфе, а также в связи с инфарктом миокарда, перенесенном лидером рок-группы год назад.