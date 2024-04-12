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Одним вершки, другим корешки. Госкорпорация судится с Минфином

Повышение окладов в КРРК происходило с чудовищной разницей между обычными сотрудниками и руководством 11 апреля в Арбитражном суде Карелии состоялось очередное заседание, связанное с рассмотрением спора между Минфином РК и АО «Корпорация развития Республики Карелия».

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