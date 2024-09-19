Открыт тендер на возведение нового путепровода взамен рухнувшего в Вязьме моста

Общая сумма проектирования и работ в смоленском райцентре составит более 3,7 миллиарда рублей Райадминистрация объявила тендер на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и последующее строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути возле улицы 25 Октября в Вязьме Смоленской области.