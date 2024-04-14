Заказ на разврат выполняется успешно: Шабаш ведьм и ведьмаков на ЦТ продолжается

Алексей Тан

А это уже Коренной народ России, отчётливо видит.... эти ИНОРОДЦЫ... (евреи типа Эрнста и разных грязных Сепп-"Соловьёвых)... хотят и пытаются.. подменить (заместить) Русский народ .... своим грязным народцем,... и это мы видим... когда разные грязные Симоняны, Сванидзе, Сеппы-"Соловьёвы".... вдруг объявили себя Русскими!??... О! как! ... возникает вопрос... а Славяне, православные, которые сейчас на ФРОНТЕ... они то КТО!!!?..... И от кого они Россию защищают... и не от тех ли самых наёмников с Уолл стрит... с обрезанной не только плотью, но и душой.