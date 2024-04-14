Со стороны «пятой колонны» продолжается игра по оглуплению и дальнейшему разврату «дорогих россиян» посредством обеления безнравственных «звезденей» из сферы поп-рок тусовки.
Заказ на разврат выполняется успешно: Шабаш ведьм и ведьмаков на ЦТ продолжается
Комментарии
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ВК
Вад Кук
Эрнст сам наверное пидор и своих отмазывает ещё Баскова забыли вообщем паноптикум
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7 час.
Алексей Тан
А это уже Коренной народ России, отчётливо видит.... эти ИНОРОДЦЫ... (евреи типа Эрнста и разных грязных Сепп-"Соловьёвых)... хотят и пытаются.. подменить (заместить) Русский народ .... своим грязным народцем,... и это мы видим... когда разные грязные Симоняны, Сванидзе, Сеппы-"Соловьёвы".... вдруг объявили себя Русскими!??... О! как! ... возникает вопрос... а Славяне, православные, которые сейчас на ФРОНТЕ... они то КТО!!!?..... И от кого они Россию защищают... и не от тех ли самых наёмников с Уолл стрит... с обрезанной не только плотью, но и душой.
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5 час.
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