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В России решили упростить регулирование обязательных требований для бизнеса

В России решили упростить регулирование обязательных требований для бизнеса

Кабмин упростил регулирование обязательных требований для бизнеса. А именно — снял запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину», сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на пресс-службу Правительства России.

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