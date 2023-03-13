В России решили упростить регулирование обязательных требований для бизнеса

Кабмин упростил регулирование обязательных требований для бизнеса. А именно — снял запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину», сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на пресс-службу Правительства России.
Кабмин упростил регулирование обязательных требований для бизнеса. А именно — снял запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину», сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на пресс-службу Правительства России.
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