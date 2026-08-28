России следует прекратить действовать в украинском вопросе с оглядкой на Запад, и с оглядкой на то, кто и как на этом Западе оценивает действия Москвы.
«Иначе ничего не изменится». Петр Толстой призвал прекратить «ждать» и превратить территории противника «в степь»
Комментарии
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Рамиль Кавеев
мужчины из РФ сами идут, никто их не гонит не ВОВ, а гражданская, нечего тут рассусоливать "до последнего украинца"
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4 н.
Николай Артамонов
Вальтер Юпитерский
За четыре года войны Сталин взял Берлин и уничтожил фашистов. А Путин завоевал только 30 километров украинской территории. Даже Донецкую область не освободил. Сколько лет он ещё будет уничтожать русских молодых мужчин???? Ради чьих интересов идёт война???? Территория нашего городского кладбища уже удвоилась. Вам это нравится???
Сталин взял Берлин не за 4 года,а за менее двух лет,считая с нашего наступления осенью 1943 года под СТАЛИНГРАДОМ!!!
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3 н.
Рамиль Кавеев
вы врагов ищете?!
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3 н.
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