«Иначе ничего не изменится». Петр Толстой призвал прекратить «ждать» и превратить территории противника «в степь»

Николай Артамонов

Вальтер Юпитерский

За четыре года войны Сталин взял Берлин и уничтожил фашистов. А Путин завоевал только 30 километров украинской территории. Даже Донецкую область не освободил. Сколько лет он ещё будет уничтожать русских молодых мужчин???? Ради чьих интересов идёт война???? Территория нашего городского кладбища уже удвоилась. Вам это нравится???