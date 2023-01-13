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Новосибирский суд ликвидировал ФК "Сибирь" из-за банкротства

Новосибирский суд ликвидировал ФК "Сибирь" из-за банкротства

Общая задолженность клуба на сегодняшний день составляет 71,9 млн рублей12 января стало известно о решении Арбитражного суда Новосибирской области ликвидировать ООО Футбольный клуб "Сибирь" из-за финансовой несостоятельности спортивной организации.

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