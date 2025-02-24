В Крыму задержали петербуржца, выбросившего кошку со смотровой площадки «Ласточкина гнезда»

Мотивы поступка устанавливаются В Крыму сотрудники полиции задержали мужчину, который сбросил кошку со смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо», расположенной на 40-метровом обрыве на Аврориной скале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии