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Иностранец ранил мужчину ножом в шею во время застолья в Белокурихе

Иностранец ранил мужчину ножом в шею во время застолья в Белокурихе

Конфликт произошел в июле 2026 года в одной из квартир курортного города В Белокурихе перед судом предстанет 46-летний иностранный гражданин, которого обвиняют в покушении на убийство.

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