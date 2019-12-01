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Из-за Убера много пьют - Исследование

Из-за Убера много пьют - Исследование

Ученые из США провели исследование - влияние сервиса Убер, на количество выпитого алкоголя. Данное исследование показало взаимосвязь с появлением в городе сервиса такси, ростом выпитого алкоголя и снижением количество ДТП с участием нетрезвого водителя.

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