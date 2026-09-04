Бирюков сообщил о начале ремонта тоннеля Нововолоколамский-2

На северо-западе Москвы начат ремонт тоннеля Нововолоколамский-2. Заместитель мэра Петр Бирюков заявил, что работам уделено особое внимание, движение будет частично перекрыто, установят новое облицовочное покрытие на площади 5,5 тысячи кв.
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