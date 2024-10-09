Евгений Герасимов рассказал, как ему удаётся руководить двумя театрами

Это лето стало порой новых назначений в столичных театрах. Театр «Современник», который после смерти своего лидера Галины Волчек жил практически без руководителя, возглавил Владимир Машков, этой зимой избранный руководителем Союза театральных деятелей России.
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