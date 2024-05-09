«До девятого класса меня реально уничтожали»: Даша Верещагина о травле и отчуждённости в школе

В интервью для подкаста Плёнка актриса Даша Верещагина, сыгравшая главную роль в фильме «Сто лет тому вперёд», вспомнила о своих школьных годах, как о наиболее неприятном, но сформировавшем её периоде жизни.
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