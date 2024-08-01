В Татарстане продлили выплаты за привлечение контрактников

В Татарстане продлили инициативу по привлечению контрактников, которая была объявлена ДОСААФ РТ. Программа предусматривает денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей для граждан, которые успешно порекомендуют кандидатов на военную службу по контракту.
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