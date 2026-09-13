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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пэйтон Притчард претендует на продление контракта с зарплатой 22 млн долларов за сезон

Разыгрывающий « Бостона » Пэйтон Притчард может подписать новое долгосрочное соглашение с клубом на сумму около 22 миллионов долларов за сезон.

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