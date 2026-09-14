В Орске подросток жестоко избил пожилого инвалида в подъезде

В Орске подросток жестоко избил пожилого мужчину за просьбу покинуть подъезд. Об этом со ссылкой на видообращение дочери пострадавшего сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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