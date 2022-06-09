В Забайкалье специалисты РХБ защиты Восточного военного округа скрыли от условного противника стартовые позиции ОТРК «Искандер»

В Забайкалье специалисты РХБ защиты Восточного военного округа скрыли от условного противника стартовые позиции ОТРК «Искандер»

В рамках тактико-специальной подготовки специалистами РХБ защиты были проведены мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения.

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