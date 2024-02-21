Новый шаг в цифровое будущее Ингушетии: «Школа 21» открылась в Магасе

«Школа 21» в Магасе начала работу на базе Академии цифрового развития. В торжественной церемонии открытия кампуса – первого в Северо-Кавказском федеральном округе – приняли участие глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев, а также предприниматель и меценат Микаил Гуцериев.