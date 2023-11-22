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Дешам о том, что Мбаппе сыграл всего 26 минут с Грецией: «Делаю все, чтобы защитить игроков. Нельзя рисковать, травмы уже есть»

Дешам о том, что Мбаппе сыграл всего 26 минут с Грецией: «Делаю все, чтобы защитить игроков. Нельзя рисковать, травмы уже есть»

В заключительном матче квалификации Евро-2024 между Францией и Грецией (2:2) нападающий вышел на замену на 64-й минуте.

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