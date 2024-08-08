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Спички - не игрушка

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  • сергей козьменко
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"По щелчку не получится": Карен Шахназаров о главной битве России

"По щелчку не получится": Карен Шахназаров о главной битве России

Фото: Freepik.com Сменить сознание элиты "по щелчку не получится", на это понадобятся не месяцы, а годы.

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