Снег не растает: синоптики пообещали стремительный рост сугробов

Есть вероятность, что выпавший снег не растает до весны. 123RF/legion-media.ruНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о вероятности, что выпавший на этой неделе снег не растает до самой весны.
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