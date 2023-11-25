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Снег не растает: синоптики пообещали стремительный рост сугробов

Снег не растает: синоптики пообещали стремительный рост сугробов

Есть вероятность, что выпавший снег не растает до весны. 123RF/legion-media.ruНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о вероятности, что выпавший на этой неделе снег не растает до самой весны.

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