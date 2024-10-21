Москвичи сэкономили более 1,5 млрд рублей при выкупе земли под ИЖС в 2024 году

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что по итогам трёх кварталов этого года в столице заключено более 100 договоров купли-продажи земельных участков с гражданами, ранее арендовавшими землю для индивидуального жилищного строительства.