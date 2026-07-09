Какая мечта Дзюбы после яркого ЧМ-2018 так и не сбылась? Не нашлось в России агента, который ее осуществил бы…

«У меня всегда была мечта поехать в Англию, я для этого сделал всё возможное и невозможное после чемпионата мира 2018 года, - рассказал лучший бомбардир в истории российского футбола, бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба.
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