Вышел трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League, посвящённый Дэдшоту Разработчики Suicide Squ...

Вышел трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League, посвящённый ДэдшотуРазработчики Suicide Squad: Kill the Justice League опубликовали четвёртое видео из серии роликов, знакомящих игроков с главными героями экшена с открытым миром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)