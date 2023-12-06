Израиль психует — и готов поджечь весь Ближний Восток

География палестино-израильского конфликта расширяется, страны региона уже готовят арсеналы Евгений Берсенев Фото: AP/TASS Материал комментируют: Сергей Балмасов Станислав Тарасов Армия обороны Израиля проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан.
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