Стала известна цена новых автомобилей Solaris, которые производят в Петербурге

Их начнут продавать в Северной столице до конца марта. Автомобили Solaris HS, которые под новым брендом собирают на бывшем заводе Hyundai в Петербурге, появятся в дилерских центрах до конца марта 2024 года.
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