Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о «гибридных угрозах» со стороны России и заявила, что президент РФ Владимир Путин действует крайне «бессовестно» в отношении Европы.
Глава МВД Германии Фезер обвинила Путина в «бессовестном» поведении
Комментарии
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ШКИПЕР
"Ненси Фезер пояснила, что Россия якобы осуществляет масштабные атаки на гражданское население — это кибератаки, дезинформационные кампании и диверсии." Только вот фрау забыла сказать , что из оружия , которое поставляется ФРГ Салорейху, убивают мирное население ДНР, ЛНР, Курской и Белгородской областей РФ.
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19 час.
саша пупкин
У них кастинг по идиотизму???
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19 час.
Алекс Сэм
?
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9 час.
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