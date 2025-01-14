ШКИПЕР

"Ненси Фезер пояснила, что Россия якобы осуществляет масштабные атаки на гражданское население — это кибератаки, дезинформационные кампании и диверсии." Только вот фрау забыла сказать , что из оружия , которое поставляется ФРГ Салорейху, убивают мирное население ДНР, ЛНР, Курской и Белгородской областей РФ.