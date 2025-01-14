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  • Алекс Сэм
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  • саша пупкин
    У них кастинг по идиотизму???Глава МВД Германи...

Глава МВД Германии Фезер обвинила Путина в «бессовестном» поведении

Глава МВД Германии Фезер обвинила Путина в «бессовестном» поведении

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о «гибридных угрозах» со стороны России и заявила, что президент РФ Владимир Путин действует крайне «бессовестно» в отношении Европы.

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Комментарии
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ШКИПЕР
&quot;Ненси Фезер пояснила, что Россия якобы осуществляет масштабные атаки на гражданское население — это кибератаки, дезинформационные кампании и диверсии.&quot; Только вот фрау забыла сказать , что из оружия , которое поставляется ФРГ Салорейху, убивают мирное население ДНР, ЛНР, Курской  и Белгородской областей РФ.
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19 час.
саша пупкин
У них кастинг по идиотизму???
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19 час.
Алекс Сэм
?
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9 час.

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