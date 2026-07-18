Орден на груди у Фокса

Каждый, кто смотрел советский криминальный сериал «Место встречи изменить нельзя», должен хорошо помнить такого харизматичного и важного персонажа, как бандит Фокс в блистательном исполнении Александра Борисовича Белявского.
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