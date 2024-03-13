Сбер предоставил доступ к юридическому помощнику GigaLegal

Сбер представил умного юридического помощника GigaLegal, который поможет специалистам с юридической документацией и российским законодательством, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках "Дня искусственного интеллекта" на выставке-форуме "Россия".