Сбер предоставил доступ к юридическому помощнику GigaLegal

Сбер представил умного юридического помощника GigaLegal, который поможет специалистам с юридической документацией и российским законодательством, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках "Дня искусственного интеллекта" на выставке-форуме "Россия".
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