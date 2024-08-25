Туристы из России снова одержали победу в Турции

Туристический сезон в Турции успешно завершился, несмотря на предыдущие опасения. По данным Министерства культуры и туризма Турции, за первые семь месяцев текущего года в страну прибыло рекордное количество иностранных туристов - 28 миллионов 978 тысяч человек, что на 8,27% больше, чем в прошлом году.
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