Туристы из России снова одержали победу в Турции

Туристический сезон в Турции успешно завершился, несмотря на предыдущие опасения. По данным Министерства культуры и туризма Турции, за первые семь месяцев текущего года в страну прибыло рекордное количество иностранных туристов - 28 миллионов 978 тысяч человек, что на 8,27% больше, чем в прошлом году.