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Царьград

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В сети заявили о вечеринке для убийц и насильников в тюрьме Нью-Йорка. Что известно

В сети заявили о вечеринке для убийц и насильников в тюрьме Нью-Йорка. Что известно

В сети распространились неподтвержденные сообщения о вечеринке для заключенных в тюрьме Райкерс.В социальных сетях и Telegram-каналах появились сообщения о том, что избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани якобы организовал за счет бюджетных средств мероприятие для заключенных тюрьмы Райкерс, где, как утверждается, содержатся в том числе осужденные за сексуальные преступления и убийства.

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