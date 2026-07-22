В сети заявили о вечеринке для убийц и насильников в тюрьме Нью-Йорка. Что известно

В сети распространились неподтвержденные сообщения о вечеринке для заключенных в тюрьме Райкерс.В социальных сетях и Telegram-каналах появились сообщения о том, что избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани якобы организовал за счет бюджетных средств мероприятие для заключенных тюрьмы Райкерс, где, как утверждается, содержатся в том числе осужденные за сексуальные преступления и убийства.