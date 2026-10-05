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Придворный Зе-политолог недоволен: «Украинцы начали шептаться о мире – и уже возникла политическая услуга»

Придворный Зе-политолог недоволен: «Украинцы начали шептаться о мире – и уже возникла политическая услуга»

Депутат ВР Алексей Гончаренко (террорист в РФ), призывая к уступкам и миру с РФ озвучивает то, о чем шепчутся украинцы.

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