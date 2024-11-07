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Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит

Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит

Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС Текст: Дмитрий Зубарев11,1 тыс прочтений 2 дня назад Дональд Трамп назвал Илона Маска супергением и предложил ему возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США, если будет избран.

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