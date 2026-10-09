Опубликованы видеокадры, доказывающие контроль ВС РФ над Константиновкой

В Сети опубликованы видеокадры из города Константиновки в ДНР, наглядно опровергающие любые попытки противника создать видимость контроля над населённым пунктом.
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