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В Австрии потребовали объяснить ситуацию с грузом спецслужб Украины

В Австрии потребовали объяснить ситуацию с грузом спецслужб Украины

Парламентский запрос о беспрепятственном транзите через границу Австрии автобуса украинских спецслужб с недосмотренным грузом направила Австрийская партия свободы (АПС) в профильные министерства, 10 октября сообщает газета Kronen Zeitung.

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