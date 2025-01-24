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Царьград

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Враг метит к Москве, а Сырский мечтать скрыть поражения: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Враг метит к Москве, а Сырский мечтать скрыть поражения: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

ВСУ этой ночью устроили массированную атаку беспилотниками. Тем временем Сырский сетует о том, что ему нужна некая диктатура, дабы скрыть поражения Украины и продвижение русских.

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