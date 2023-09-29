ФСБ задержала жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины

Мужчина отправлял в мессенджерах фото и видео перемещения военной техники в направлении зоны СВОФедеральная служба безопасности России сообщила о задержании жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины.
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