Захарова отметила роль Дипакадемии в установлении связей по всему миру

ТАСС/Сергей Фадеичев Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила важную роль Дипломатической академии МИД РФ в развитии и укреплении связей с дипломатами всего мира.
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