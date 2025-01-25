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Захарова отметила роль Дипакадемии в установлении связей по всему миру

Захарова отметила роль Дипакадемии в установлении связей по всему миру

ТАСС/Сергей Фадеичев Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила важную роль Дипломатической академии МИД РФ в развитии и укреплении связей с дипломатами всего мира.

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