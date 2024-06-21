По словам врача-дерматолога и косметолога Анны Лебедевой, действительно с помощью перманентного макияжа можно получить эффект омоложения лица, тем более что возрастные проблемы вроде замедления обмена веществ могут даже сработать на руку в этом случае.
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