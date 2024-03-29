Исследование: новые автомобили в 2 раза менее надежны, чем машины 2010 года

Существует мнение, что с каждым десятилетием автомобили становятся все менее и менее надежными. Виной этому называют стремление автопроизводителей к увеличению показателей продаж и заработка, а также общую тенденцию к тому, чтобы сделать машины одноразовым продуктом.
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